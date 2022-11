Так, повідомляється, що в мережі поширюється дезінформація про плани Польщі провести референдум і приєднати західні області України.

"Фейковий лист від імені польського посольства в Україні поширюють у Twitter – в ньому йдеться про проведення заходів, щоб "вивчити громадську думку мешканців Львівської та Волинської областей", які "…пропонують реалізовувати згідно з раніше встановленим планом", – йдеться в повідомленні Центру інформаційної безпеки.

Зазначається, що речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна спростував вказані заяви.

"Це дезінформація та чергова спроба розпалити суперечки між Україною та Польщею. Фотографія – підробка, а документ, зображений на ній, не відповідає дійсності", – написав Ясіна у Twitter.

Wpisy, dot. przygotowań do referendum nt. przyłączenia do Polski zachodnich regionów Ukrainy to ‼️ dezinformacja ‼️ i kolejna próba wzniecenia sporów między 🇵🇱i 🇺🇦

Fotografia mająca potwierdzić te tezy została sfałszowana, a przedstawiony na niej dokument jest nieprawdziwy. pic.twitter.com/q4afkmZ4P7