Так, він опублікував картинку з написом "Give Tanks" (Дайте танки) на тлі прапора України.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", – йдеться в повідомленні.

My message to fellow foreign ministers at today's NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB

Попередньої доби, 28 листопада, він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Зустріч із президентом Володимиром Зеленським дала зрозуміти – не можна випускати з поля зору головне завдання – Україна має перемогти на полі бою. Танки, системи ППО, інше важке озброєння швидше принесуть перемогу українцям", – написав Ландсбергіс.

Meeting with the President @ZelenskyUA made it clear - we should not lose sight of the main task - Ukraine has to win on the battlefield. Tanks, air defence systems, other heavy weaponry will bring Ukrainian victory faster. pic.twitter.com/stsFKdujz8