Так, повідомляється, що литовський журналіст Андрюс Тапінас разом із народом Литви зібрали 250 тис. доларів на ще один морський дрон для України. Кошти передадуть через United24.

Крім того, ім'я цьому дрону оберуть самі литовці.

"Президент Зеленський запустив ініціативу зібрати армію зі 100 морських безпілотників для захисту українських міст і ударів по російських кораблях у Чорному морі.

Литовці зібрали подарунок для Путіна та приєдналися до цієї армії з $250 000, щоб купити перший такий дрон! З днем ​​народження, м@&@%*ер!" – написав журналіст Андрюс Тапінас у своєму Twitter.

President @ZelenskyyUa launched initiative to fundraise army of 100 naval drones to defend Ukrainian cities and hit at ruzzian ships at Black Sea.



Lithuanian people fundraised a gift for putin and join this army with $250 000 to buy first such drone!



Happy bday, [email protected]&@%*er!