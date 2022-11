Про це Netflix написав на свої сторінці у Twitter.

"Попередні описи персонажів містили неточності. Нижче вони виправлені", — йшлося в повідомленні.

Раніше в серіалі був титр що "король Ярослав Мудрий, войовничий правитель північної Росії", але після скандалу і скарг напис виправили на : "король Ярослав Мудрий, войовничий правитель Київської Русі". Напис "король" так і залишився, хоча Ярослав Мудрий був князем.

Проте офіційних вибачень від творців серіалу користувачі соцмереж так і не дочекалися.

King Yaroslav the Wise, the warrior ruler of Kyivan Rus', and uncle of both Olaf and Harald pic.twitter.com/B5LUx6n9dQ