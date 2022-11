Фото: twitter.com/NetflixValhalla

Під публікацією в Twitter десятки незадоволених користувачів порадили компанії найняти істориків і провести розслідування, щоб у майбутньому не допускати подібних помилок.

Пост визвав неабиякий скандал, на відреагувало і Міністерство культури інформаційної політики України.

"Ярослав Мудрий був великим князем київським з 1019 року і до своєї смерті. Час, коли Росії взагалі не існувало. Київська Русь – не Росія. Ось стислий урок історії", - йдеться у повідомленні відомства.

До свого посту відомство прикріпило посилання на ролик з історії України від Інституту національної пам'яті.

Oh please @netflix @netflixvalhalla 😑

Yaroslav the Wise was the Grand Prince of Kyiv from 1019 until his death. The time when Russia didn’t exist at all. Kyiv Rus is not Russia.

Here is the short history lessonhttps://t.co/0zAwznCrW6 https://t.co/2lx1bKlYp5