Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Перед матчем капітан іранців Аліреза Джаганбахш (виступає в нідерландському клубі "Феєноорд") заявив, що команда розмірковує над тим, чи варто їм відмовитися від виконання свого гімну. Так вони хочуть підтримати антиурядові мітинги у себе в країні.

Коли команди вишикувалися перед матчем, 11 футболістів стояли з похмурими обличчями та гімн не співали. При цьому сам гімн на стадіоні в Катарі лунав.

Раніше гімн демонстративно не співали баскетболісти збірної Ірану.

Антиурядові протести тривають в Ірані понад 2 місяці. Вони почалися після того, як загинула дівчина на ім'я Махсі Амені. Це сталося після того, як її заарештували нібито за порушення правила, який передбачає обов’язкове носіння хіджабу. Після цього в країні спалахнули масові протести.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP