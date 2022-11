Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим", — написав він і подякував Норвегії, Іспанії та США за передачу озброєння.

Він зазначив, що за допомогою нового ППО Україна продовжить збивати ворожі цілі.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg