Про те, що Кінг не їде з візитом до України, повідомили у Twitter "Укрзалізниці".

"ЗМІ в Україні (хибно) повідомили, що Стівен Кінг прибуває до Києва, і, чесно кажучи, наш поїзд ще ніколи не почував себе таким спустошеним. Пане Кінг, українська залізниця до ваших послуг", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Media in Ukraine have (mistakenly) reported @StephenKing arriving to Kyiv and, honestly, our train has never felt so heartbroken.



Mr King, the 🇺🇦 railway is at your service!