Так, Держдеп США розповів, що в межах оголошеної в серпні допомоги з розмінування, виділив 47,6 млн доларів для термінової гуманітарної допомоги.

"Департамент виділив 47,6 мільйонів доларів компанії Tetra Tech, Inc. для надання термінової гуманітарної допомоги з розмінування Україні в умовах жорстокої агресивної війни Росії. Цей проект є частиною 91,5 мільйона доларів США допомоги з розмінування, оголошеної в серпні", – йдеться в повідомленні.

За словами речника Держдепу США, компанія Tetra Tech, Inc проведе навчання української сторони з розмінування за міжнародними стандартами та забезпечить інструментами для його здійснення.

.@StateDeptSpox: The Department has awarded $47.6 million to Tetra Tech, Inc. to provide urgent humanitarian demining assistance to Ukraine in the face of Russia’s brutal war of aggression. This project forms part of $91.5 million in demining assistance announced in August. pic.twitter.com/rK0WaO3S78