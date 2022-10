За данними британської розвідки, 27 жовтня російський магнат Євгеній Пригожин визнав звинувачення у тому, що ПВК Вагнера вербувала в'язнів із серйозними захворюваннями, у тому числі з ВІЛ і Гепатитом С.

Крім того, Пригожин мав у планах створити 200-кілометрову оборонну "лінію Вагнера" на сході України. Ймовірно, частину новобранців серед засуджених залучать до будівництва оборони.

