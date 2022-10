Так, за даними пожежної служби, наразі відомо про загибель 151 людини, серед яких 19 іноземців. Ще 82 людини отримали поранення. Зазначається, що кількість загиблих може зрости.

Також Сеульській уряд отримав 355 повідомлень про зникнення людей, пов'язаних із смертельною тиснявою, що виникла під час святкування Гелловіну в районі Ітхевон Сеулу.

Трагедія сталася в суботу 29 жовтня біля готелю Hamilton у відомому районі нічного життя Ітхевон, який відвідали близько 100 000 осіб для святкування Гелловіну після скасування COVID-19 обмежень. Працівники швидкої були заблоковані натовпом і не могли відразу надати допомогу.

Absolute scenes of chaos in Itaewon right now as the Halloween night has turned into a major safety hazard with at least several party-goers being carried into ambulances. pic.twitter.com/JqVpbYiFrv