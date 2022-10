Про це NASA повідомило у Twitter.

Знімок отримав обсерваторію сонячної динаміки (Solar Dynamics Observatory) NASA. Плями на сонці — це ділянки з меншою температурою, ніж на іншій поверхні. Через це вони виглядають темніше. Цього разу велетенські плями прохолоднішої плазми склалися у "посмішку".

Вчені відзначають, що Сонце може мати безліч коливань чорних дірок. Але явище, коли людина бачить посмішку на неживих об'єктах, називається парейдолією. Коли наш мозок "домальовує" посмішку, здивування або знаходить схожість предметів.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31