Про це заявила у Twitter журналістка Кейтлін Дорнбос з посиланням на представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Речник РНБО Джон Кірбі підтверджує, що Росія використовує іранські безпілотники по всій території України, а іранські війська знаходяться в Криму, допомагаючи російським солдатам розгортати їх", — написала вона.

Напередодні видання The New York Times з посиланням на свої джерела заявило, що Іран відправив інструкторів до окупованого Криму, щоб ті допомогли з безпілотниками-вбивцями.

NSC spokesman John Kirby confirms Russia has been using Iranian drones across Ukraine with Iranian troops on the ground in Crimea helping Russian soldiers in deploying them.