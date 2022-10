Про це стало відомо політичному редактору Times Стівену Суінфорду, повідомляє "Європейська правда".

"Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, візьме участь у змаганні за лідерство консерваторів. Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів", — написав редактор у своєму Twitter.

За його словами, декілька членів Консервативної партії вважають, що наступним прем'єром має стати Борис Джонсон.

Опитування теж показують, що британці хочуть бачити прем'єр-міністром Бориса Джонсона.

EXCLUSIVE:



I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest



He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr