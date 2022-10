Про це повідомляє Sky News.

Дівчата принесли в галерею дві банки томатного супу і вилили їх вміст на знамениту картину, вартість якої £72,5 мільйона. Потім вони дістали клей та приклеїли по одній руці до стіни.

"Що цінніше — мистецтво чи життя? Це коштує більше за їжу? Чи вартує воно більше, ніж правосуддя? Криза вартості життя є частиною вартості нафтової кризи, паливо недоступне мільйонам холодних і голодних сімей. Вони навіть не можуть дозволити собі розігріти банку супу", — — прокричала одна з них.

Працівники Національної галереї швидко прибрали приміщення.

Група екоактивістів Just Stop Oil зараз проводить в Лондоні демонстрації, мета яких — зупинити дію нових ліцензій на нафту і газ.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU