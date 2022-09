Відповідну заяву сьогодні, 2 вересня, зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, пише німецьке видання Deutsche Welle.

"Закачування відбувається з випередженням плану. Ми очікували на це лише через два місяці", — цитує видання її слова.

Ще 30 серпня фон дер Ляйєн заявила, що європейські сховища газом вдалося заповнити на 80%.

At EU level, we diversify sources, save energy and store it. Our gas storage is already filled at 80%.



But to cut our dependence on Russian fossil fuels, we need renewables.



The commitments taken today would already deliver 1/3 of our 2030 target for offshore wind in the EU. pic.twitter.com/4JBZLPbHXU