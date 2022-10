Як пише Reuters, місія вартістю 330 млн доларів, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи планетарної оборони, покликаної запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Результати спостережень за допомогою телескопа, представлені NASA у Вашингтоні, підтвердили, що DART досяг своєї головної мети: змінити напрямок руху астероїда.

Астрономічні вимірювання, проведені за останні два тижні, засвідчили, що "Діморфос" опинився дещо ближче до уп’ятеро батьківського астероїда "Дідімос", навколо якого він обертається, а орбітальний період скоротився на 32 хвилини. Учені передбачали, що удар DART скоротить орбітальний шлях "Діморфоса" щонайменше на 10 хвилин, але успішною вважалася б зміна на 73 секунди. Тож фактична зміна більш ніж на півгодини, з похибкою плюс-мінус дві хвилини, перевершила очікування. Reuters пише, що додатковим фактором зрушення може бути склад "Діморфоса".

Астероїд розміром з "Діморфос" не становив би загрози для всієї планети, але у разі прямого влучання міг би зрівняти із землею велике місто. На думку вчених, астероїди меншого розміру трапляються набагато частіше і становлять більшу, в теорії, небезпеку в найближчій перспективі.

