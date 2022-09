Зазначається, що хоча удар був очевидний відразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні або тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

Місія вартістю 325 млн доларів була задумана для того, щоб визначити, чи космічний апарат здатний змінити траєкторію астероїда, зрушивши його з курсу настільки, щоб уберегти планету від небезпеки.

