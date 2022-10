Про це йдеться в офіційному Twitter-акаунті Червоного Хреста в Україні.

На тлі повідомлень, що поширюються в ЗМІ про припинення роботи МКЧХ в Україні, організація поспішила дати офіційний коментар.

"Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно", — йдеться в повідомленні.

Following the recent attacks, @ICRC_ua would like to clarify that our operations have not been suspended in the country.



To be clear, we remain in Ukraine and will continue our activities, all while adapting to the deteriorating security situation as required.