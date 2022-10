У вересні обсяг торгів на "Українській біржі" склав 2,010 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі, передають Українські Новини.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у вересні становив 2 010 207 646,33 гривень, а загальна кількість угод – 12 350.

У структурі торгів за вересень 2022 на корпоративні облігації припало 0,08% сумарного обороту або 1 685 786,64 гривень; 83,10% на державні облігації (ОВДП) або 1 670 481 601,46 гривень; 0,08% на акції або 1 702 385,76 гривень, на інвестиційні сертифікати 0,01% або 129 603,08 гривень, на іноземні цінні папери 16,73% або 336 208 269,39 гривень.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у вересні були: Apple Inc., аз (46,4 млн гривень), Amazon.com, Inc., аз (43,3 млн гривень) та Alphabet Inc., аз (37,4 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у вересні були: 201255 ОВДП, погашення 24.05.2023 (429,2 млн гривень); 200885 ОВДП, погашення 19.04.2023 (350,8 млн гривень) та 213227 ОВДП, погашення 01.11.2023 (243,9 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у вересні стали: Драгон Капитал, "Ивекс-Капитал" та "Фрідом Фінанс Україна".

Провідними операторами ринку облігацій стали: Скай Банк, Приватбанк та КБ «Глобус».

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у вересні стали: Альфа-Банк, ФК "Даліз-Фінанс" та УНІВЕР КАПІТАЛ.

"Українська біржа" – центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, у січні обсяг торгів на "Українській біржі" зріс на 43% до 3,3 млрд гривень порівняно з груднем.

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила рішення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.