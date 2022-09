Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Там додають, що "часткова мобілізація" насправді не є частковою.

У розвідці відмічають, що з Росії втікають більш забезпечені та освічені люди. У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішній економічний вплив скорочення доступності робочої сили та прискорення "відпливу мозку", ймовірно, стане все більш значним, зазначають у Міноборони Британії.

При цьому багатьох мобілізованих відправляють фронт майже без підготовки.

