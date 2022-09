Про це у своєму Twitter повідомив очільник представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передають Українськi Новини.

"Офіс Президента та МЗС України поінформували дипломатів у Києві про підготовку України до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Не можна втрачати ні хвилини, щоб почати працювати над конкретними планами!", - написав він.

Diplomats in Kyiv were briefed by the Office of President @ZelenskyyUa and @MFA_Ukraine on Ukraine's preparations to set up an international tribunal on the crime of aggression. Can't lose a minute to start working on concrete plans! pic.twitter.com/lJdY24t9bI