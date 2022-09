Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Президентка Європарламенту Роберта Мацола закликали підтримати створення Міжнародного Трибуналу для політичного керівництва росії.

Сьогодні Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, виступаючи на відкритті виставки Russian War Crimes у Брюсселі, закликав світ підтримати створення Міжнародного Трибуналу, який судитиме найвище політичне керівництво росії за злочини агресії.

«Свобода і справедливість йдуть пліч-о-пліч. Українці сьогодні б'ються за свободу усієї Європи. І ми закликаємо до справедливого покарання тих, хто розпочав війну проти нашої країни», — сказав Андрій Єрмак.

Про це "Українським новинам" повідомили в Офісі українського президента.

За словами Єрмака, розмах військових злочинів, скоєних росіянами в Україні, вражає. З початку війни в Україні мали місце понад 40 тисяч злочинів, пов'язаних із агресією росії. Понад 26 тисяч із них — це військові злочини. За найскромнішими оцінками, в Україні загинуло близько семи тисяч людей, серед них близько чотирьохсот дітей. Ще 700 дітей було поранено. Було знищено 270 шкіл.

Російські військові вбивали, ґвалтували українців, вони проводили масову депортацію людей із країни. Росія тероризує Європу, зокрема обстрілюючи Запорізьку АЕС, наголосив Андрій Єрмак.

Всі ці злочини мають конкретних винуватців. З одного боку, це безпосередні виконавці, які ґвалтували та вбивали, російські солдати та офіцери, які віддавали злочинні накази. Але найголовніші винні — ті, хто влаштував війну з Україною. Це володимир путін та члени пади безпеки росії.

«Війна, яку росія веде проти України, є наймасштабнішим фактом збройної агресії в Європі з 1945 року. Тоді нацистська Німеччина також була винна у злочині проти світу, як зараз винна Росія, та була засуджена на Нюрнберзькому Трибуналі. Тому історія на нашому боці», — заявив Керівник Офісу Президента України.

На його думку, цивілізований світ має дати справедливу оцінку діям путіна та росії. «Якщо Україна та наші партнери — весь цивілізований світ — не зробимо цього, то москва скоїть злочин ще й ще. Цим ми закладемо ймовірність виникнення такої ж агресії по всьому світу», — упевнений Андрій Єрмак.

Таким чином стратегічна необхідність у судовому покаранні путіна і керівництва росії — попередити і запобігти майбутнім війнам, що розв'язуються божевільними диктаторами. Будь-яке зло має бути покарано. І міжнародне право серед іншого має превентивну функцію — це попередження та демонстрація неприпустимої поведінки та вчинків.

Наразі для України та всього світу необхідно створити Міжнародний Спеціальний трибунал. Вже сам факт створення трибуналу остаточно відправить керівництво росії і, зокрема, володимира путіна в міжнародну ізоляцію і, можливо, змінюватиме ставлення до війни проти України всередині самої росії.

Мета України — справедливий суд та законна відплата. І час покаже, як це станеться. Але навіть якщо путін і вся верхівка росії фізично не сядуть у в'язницю, до кінця своїх днів вони будуть замкнені в росії та вузькому колу країн, які підтримують режим путіна.

Коли ми говоримо про відповідальність росії, то маємо на увазі відповідальність держави та відповідальність індивіда — громадянина росії. Для визначення відповідальності держави є Міжнародний Суд ООН, Європейський суд із прав людини, арбітраж. І тут Україна вже працює, зокрема, через Офіс Генерального прокурора.

«Коли ми говоримо про індивідуальну відповідальність, насамперед маємо на увазі відповідальність за найважчий початковий злочин — злочин агресії. Його часто називають "матір'ю всіх злочинів" — the supreme international crime. Це злочин, який увібрав усі інші міжнародні злочини (accumulated evil of the whole), — розповів Андрій Єрмак. — Україна ініціювала створення Міжнародного Спеціального трибуналу, щоб притягнути путіна та керівництво росії до індивідуальної відповідальності».

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який проводить розслідування злочинів росії проти України, може притягувати до відповідальності за геноцид, злочини проти людяності та військові злочини. Тут досить складно встановити зв'язок між конкретними злочинами та вказівками з кремля, тобто безпосередню провину саме путіна та керівництва росії.

Тому ми маємо створити Міжнародний Спеціальний трибунал, який оголосить підозру путіну та керівництву росії, видасть ордери на їхнє затримання та винесе законні вироки.

«Саме зараз ми маємо дати зрозуміти всьому людству, що ніхто не уникне відповідальності, якою б великою і сильною не здавалася держава-агресор», — сказав Керівник Офісу Президента.

Він нагадав, що 14 вересня очікується політичне рішення Кабінету міністрів Ради Європи про спільну підтримку створення Спеціального Міжнародного трибуналу, бо це стане суттєвим кроком для того, щоб досягти справедливості і нарешті запустити процес відплати за скоєні злочини. І закликав Раду Європи підтримати рішення, яке дозволить відновити справедливість.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мацола заявила, що жорстокість війни в Україні та жорстокість путінського режиму переходить усі можливі рамки. «Українці страждають заради свободи усієї Європи. Тому Європа допомагатиме вам до останнього. І ми, як і ви, вимагаємо притягнути до відповіді володимира путіна та олександра лукашенка. Бо автократія — це не те, до чого ми в Європі можемо повернутися. Тому ми зробимо все можливе, щоб зупинити це», — заявила Президентка Європарламенту.

Роберта Мацола, Президентка Європейського парламенту

Проект Russian War Crimes реалізується Офісом Президента України у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, PinchukArtCentre, МЗС, Представництвом України при ЄС, Центром європейської політики та Українським громадським центром.

Раніше Президент Зеленський заявив, що Міжнародний трибунал для злочинів, скоєних росією проти України стане для агресора "судним днем".