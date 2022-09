Про це повідомили на сторінці української аеророзвідки у Facebook.

"Українські інновації та технології зробили величезні зміни з початку війни. Аеророзвідка допомогла зупинити наступ на Київ. (Це унікальна нестандартна фігурка LEGO з використанням усіх офіційних деталей LEGO)", – написав у Twitter головний редактор однієї з найбільших платформ про конструктор LEGO The Brothers Brick Ендрю Бікрафт.

Набор складається з фігурки аеророзвідника у військовій формі. У руках він тримає пульт від безпілотника та планшет. У нього на голові гарнітура. Поряд стоїть квадрокоптер та бойовий пес.

Фігурки зроблені із власних матеріалів Бікрафта. Він зазначив, що у такий спосіб він хотів підтримати українських бійців.

Ukrainian innovation & tech have made a huge difference since the #RussiaUkraineWar began. @aerorozvidka helped stop the advance on Kyiv with ATVs and commercial drones.



(This is a one-off custom LEGO figure using all official LEGO parts.)#StandWithUkraine #ArmUkraineNow https://t.co/yYfUsV2OVx