Ролик компанія виклала у своєму Twitter-акаунті.

"Brickmania з гордістю вшановує хоробрих українців, а також святкує День незалежності України, і нашу групу благодійних заходів в Україні! Слава Україні!", — йдеться в повідомленні.

На відео є українські військові, винищувачі МіГ-29, бронетехніка, Байрактар та Свята Джавеліна.

#Brickmania is proud to present a tribute to the brave people of #Ukraine as well as a celebration of #IndependenceDayofUkraine and our Ukraine benefit lineup! Slava Ukraini! pic.twitter.com/Au7FZMaFgV