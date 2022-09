Так, повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На Волинському і Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На Сіверському напрямку були мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфині, Запсіллі, Манухівці та Стукалівці Сумської області;

На Харківському напрямку ворог завдав обстріли в районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки;

На Слов'янському обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке;

На Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки;

На Бахмутському напрямку були обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка;

На Авдіївському напрямку обстріляні Авдіївка, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське;

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневий вплив зазнали райони Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченкового, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки;

На Запорізькому напрямку окупанти залучили міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір'я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченка;

На Південнобужському напрямку противник стріляв зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку БПЛА, здійснивши 34 вильоти.

ЗСУ не дають ворогові просуватися вглиб території України. Вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 September 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UzD8dxrq5Q



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cCSzF25xRU