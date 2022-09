Так, повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник, застосовуючи наявні засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:

На Південнобузькому напрямку - Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь.

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України.

Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, шахти Бутівка та Спартака.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 September 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UzD8dxrq5Q



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FYogLpHOqh