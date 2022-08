Креативне агентство Banda Agency, яке розробило рекомендації для Міністерства культури та інформаційної політики щодо вітання на День незалежності України у вигляді непристойного сексуального жесту, визнало недоречність згаданої пропозиції та попросило вибачення у громадськості.

Про це агентство Banda Agency заявило в соціальній мережі Instagram.

"Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено", - йдеться в повідомленні.

У спільному проекті Мінкультури та Banda Agency "креативні митці" запропонували українцям вітати один одного з Днем незалежності України непристойним жестом. Йдеться про відкриту долоню із загнутим безіменним пальцем – таким чином прямими залишаються саме 3 пальці – вказівний, середній та мізинець.

Даний жест в народі має назву "два в куньку, один в дуньку" і відомий в усьому світі, як жестове відображення подвійного проникнення у сексі. Англійською мовою він називається Two in the pink, one in the stink та йому присвячена окрема стаття у Вікісловнику.

Зазначимо, цей жест ("шокер") має сексуальний підтекст його називають англійською "Two in the pink, one in the stink", що дослівно перекладається як "Два в рожеве, один у смердюче". Жест описує процес пенетрації вказівного та середнього пальців у піхву та мізинця в анус.

Це вже не перший подібний скандал, в який потрапляють Мінкультури та Banda Agency. В 2018 році вони спільно розробили бренд "Ukraine NOW", який мав би репрезентувати Україну в світі. Але користувачі тут же розгледіли його схожість із логотипом ресурсу для дорослих Porn.Hub.

Як повідомляли Українські Новини, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував громадянам вітатися на День незалежності України непристойним сексуальним жестом.

Раніше Мінкультури рекомендувало насамперед перейменовувати вулиці, що названі на честь Гагаріна, Пушкіна та Мічуріна.