Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко потрапив у скандал, дотримуючись рекомендацій креативного агентства Banda Agency, а саме запропонувавши громадянам вітатися на День незалежності України непристойним сексуальним жестом.

Про це повідомило інтернет-видання Telegraf.

У спільному проекті Мінкультури та Banda Agency "креативні митці" запропонували українцям вітати один одного з Днем незалежності України непристойним жестом. Йдеться про відкриту долоню із загнутим безіменним пальцем – таким чином прямими залишаються саме 3 пальці – вказівний, середній та мізинець.

Відповідне повідомлення з’явилося в соціальній мережі Instagram на офіційних акаунтах агентства та Мінкультури 22 серпня. На даний момент згадане повідомлення видалене, але збереглися його скріншоти.

"Разом з МКІП (Мінкультури та інформполітики) ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати один одного з Днем незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Гербу та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н", - йшлося у дописі в Instagram.

У коментарях користувачі соціальних мереж розкритикували пропозицію Мінкультури та креативного агентства, вказавши, що цей жест в народі має назву "два в куньку, один в дуньку" і відомий в усьому світі, як жестове відображення подвійного проникнення у сексі. Англійською мовою він називається Two in the pink, one in the stink та йому присвячена окрема стаття у Вікісловнику.

"Ура! Велосипед винайдено. Правда, колесо у нього десь збоку. Новий тризуб до Дня незалежності це крінж, треш, несмак та примітивізм в одному флаконі. Навіщо видумувати тризуб? Він давно видуманий. І далеко не нами! Ось наприклад, пам'ятник В'ячеславу Чорноволу у Львові. Він показує тризуб. Навіщо "обрізати" безіменний палець?" - прокоментував журналіст Горковенко.

"Здається, вони зійшли з глузду у бажанні "винайти" щось своє. Це якось поза моїм розумінням, чесно", - додав інший журналіст Сидоренко.

Зазначимо, цей жест ("шокер") має сексуальний підтекст його називають англійською "Two in the pink, one in the stink", що дослівно перекладається як "Два в рожеве, один у смердюче". Жест описує процес пенетрації вказівного та середнього пальців у піхву та мізинця в анус.

Це вже не перший подібний скандал, в який потрапляють Мінкультури та Banda Agency. В 2018 році вони спільно розробили бренд "Ukraine NOW", який мав би репрезентувати Україну в світі. Але користувачі тут же розгледіли його схожість із логотипом ресурсу для дорослих Porn.Hub.

Як повідомляли Українські Новини, Мінкультури рекомендувало насамперед перейменовувати вулиці, що названі на честь Гагаріна, Пушкіна та Мічуріна.