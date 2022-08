Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "тільки в останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває", - підкреслив міністр.

Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says “Just one last time!” without realizing the devastating consequences of each “last time”. Addiction to Russian gas kills!