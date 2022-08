Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у своєму Twitter.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ M270. Дякую міністру оборони Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою", - написав він.

UK promised, UK delivered! 🇺🇦🤝🇬🇧

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the 🇬🇧 people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK