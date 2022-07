Фото опублікував журналіст американського видання BuzzFeed News Крістофер Міллер.

"Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій Росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва – і попередні дані свідчать — здійснили російські війська", — написав Крістофер Міллер.

Журналіст опублікував чіткі знімки від 27 та 30 липня. Тобто до та після трагедії. На них видно барак, де загинули близько 50 українських військових. На біль пізньому фото видно, що бляшаний дах барака ніби розірвало від вибуху зсередини. Від ракети, нібито випущеної ЗСУ з РСЗВ HIMARS, мали б бути зовсім інші руйнування.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. 📸 @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j