Так, Кім зазначив, що сьогодні вранці Росія знову обстріляла Миколаїв, випустивши по місту не менше 10 ракет.

"Постраждали два найбільші університети міста. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити Росію тим, чим вона насправді є терористом", – написав Кім.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89