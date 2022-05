Про це повідомив посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг у своєму мікроблозі Twitter, передають Українськi Новини.

"Команда посольства повернулася туди, де нам і місце: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни та свободу в Європі. Слава Україні!", - написав він.

Тіберг також опублікував фото, на якому він стоїть на балконі посольства у Києві.

The embassy team is back where we belong: in @Kyiv, supporting #Ukraine and its heroic citizens as they defend the freedom of their country and freedom in #Europe. Слава Україні! pic.twitter.com/agKbvofrB7