Так, згідно з висновками компанії, сили вторгнення спрямовуються для наступу на сході України.

"Супутникові знімки показують, що російські війська продовжують просуватися на сход України. Військові передислокації спостерігалися вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків на заході Росії, до кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знімки зроблено 11 квітня.

#Satellite imagery reveals Russian forces continue moving into eastern #Ukraine. Military deployments were observed along the 14k-34 highway and the corridor that leads from Soloti and Valuyki in western Russia towards the border with Ukraine. Imagery is from April 11, 2022. pic.twitter.com/6wq5CKyiWf