"Українська біржа" допустила до торгів акції восьми всесвітньо відомих американських компаній.

Про це йдеться у повідомленні біржі, передають Українські Новини.

З 17 грудня будуть включені до біржового списку позалістингові цінні папери наступних емітентів:

- PepsiCo (ЄГРПОУ 09198463);

- Pfizer Inc. (383418);

- Qualcomm Incorporated (2271160);

- The Procter and Gamble Company (20677);

- The Walt Disney Company (6931540);

- Корпорація Starbucks (600611109);

- United Parcel Service, Inc. (3070406);

- Walmart Inc (732109).

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дала старт обігу на українському регульованому та нерегульованому ринку наступним компаніям : Nike, Inc.; Mеrck & Co., Inc.; Paypal Holdings, Inc.; Nvidia Corporation; Pepsico, Inc.; Pfizer Inc.; Qualcomm Incorporeted; The Pocter & Gamble Company; The Walt Disney Company; Starbucks Corporation; United Parcel Service; Walmart Inc.

Також раніше НКЦПФР допустила до звернення акції Alphabet Inc.; Amazon.com, Inc.; CATERPILLAR Inc. та Bank of Ameriса Сorporation.

