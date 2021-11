Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на засіданні 4 листопада ухвалила низку рішень про допуск іноземних цінних паперів до обігу на території України. Про це йдеться у повідомленні комісії, передають Українські Новини.

Зазначається, що 4 листопада під час засідання комісія ухвалила низку рішень щодо допуску іноземних цінних паперів на український ринок капіталу.

Так, комісія дала старт зверненню на українському регульованому та нерегульованому ринку наступним компаніям: Nike, Inc.; Mеrck & Co., Inc.; Paypal Holdings, Inc.; Nvidia Corporation; Pepsico, Inc.; Pfizer Inc.; Qualcomm Incorporeted; The Pocter & Gamble Company; The Walt Disney Company; Starbucks Corporation; United Parcel Service; Walmart Inc.

Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатися можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів.

Pfizer – одна з найбільших фармацевтичних компаній у світі, заснована у Нью-Йорку у 1849 році. Основу портфеля продуктів становлять інноваційні фармацевтичні препарати у перспективних терапевтичних галузях. Щорічно компанія інвестує понад 7 млрд доларів у дослідження та створення нових лікарських засобів.

Як повідомляли Українські Новини, НКЦПФР на засіданні 15 липня ухвалила рішення про допуск до обігу на території України 8 випусків єврооблігацій.

Також раніше НКЦПФР допустила до обігу акції Alphabet Inc.; Amazon.com, Inc.; CATERPILLAR Inc. та Bank of Ameriса Сorporation.

