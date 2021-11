Про це посол заявила у мікроблозі Twitter.

"Бачила на ринку в Києві. Вона висить серед картин з квітами, тваринами та красивими краєвидами. Ця картина не невинна. Це не гумор. Це антисемітизм. Він зображує євреїв такими, якими вони не є. Йому (антисемітизму) немає місця ні в якому вигляді, ніде, у жодній країні, включаючи Україну", - написала Сіммонс.

Seen at a market in Kyiv. It hangs among paintings of flowers, animals and pretty views. This picture is not benign. It’s not humorous. It is antisemitic. It portrays Jews as something they are not. It has no place in any form, anywhere, in any country including #Ukraine pic.twitter.com/i5vCthoo4d