Нова посол Британії в Україні розповіла, що наполегливо вивчає українську мову

Великобританія призначила послом в Україні Мелінду Сіммонс замість Джудіт Гоф, яка приступила до обов'язків посла у вересні 2015 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні уряду Великобританії, передають Українські Новини.\r\n"Дуже рада призначенню на посаду посла Великобританії в Україні! Наполегливо вивчаю українську мову, і з нетерпінням чекаю на зустріч з Україною та українцями", - написала Сіммонс у Twitter.\r\n\r\nНаголошується, що Сіммонс почне роботу в Україні влітку 2019 року.\r\nГоф буде призначена на іншу дипломатичну посаду.\r\nЗгідно з повідомленням, Сіммонс зараз проходить поглиблену мовну підготовку до посади.\r\nВ 2016-2018 роках вона працювала в Національному секретаріаті з безпеки.\r\nУ 2013-2016 роках була заступником директора департаменту по врегулюванню конфліктів Міністерства закордонних справ.\r\nВ 2011-2013 роках вона займала посаду заступника директора департаменту Європи МЗС Великобританії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, посол Великобританії в Україні зізналася в нетрадиційній сексуальній орієнтації.\r\nУ квітні на службовий автомобіль посла України напали в Британії. У Скотланд-Ярді розповіли, що авто посла України в Лондоні протаранив психічно хворий чоловік.