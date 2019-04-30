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30 квітня 2019, вівторок, 17:23 29
Зовнішня політика 2019-05-01T00:30:04+03:00
Українські Новини
Нова посол Британії в Україні розповіла, що наполегливо вивчає українську мову

Нова посол Британії в Україні розповіла, що наполегливо вивчає українську мову

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. Фото: МЗС Британії
Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. Фото: МЗС Британії

Великобританія призначила послом в Україні Мелінду Сіммонс замість Джудіт Гоф, яка приступила до обов'язків посла у вересні 2015 року.

Про це йдеться в повідомленні уряду Великобританії, передають Українські Новини.

"Дуже рада призначенню на посаду посла Великобританії в Україні! Наполегливо вивчаю українську мову, і з нетерпінням чекаю на зустріч з Україною та українцями", - написала Сіммонс у Twitter.

Наголошується, що Сіммонс почне роботу в Україні влітку 2019 року.

Гоф буде призначена на іншу дипломатичну посаду.

Згідно з повідомленням, Сіммонс зараз проходить поглиблену мовну підготовку до посади.

В 2016-2018 роках вона працювала в Національному секретаріаті з безпеки.

У 2013-2016 роках була заступником директора департаменту по врегулюванню конфліктів Міністерства закордонних справ.

В 2011-2013 роках вона займала посаду заступника директора департаменту Європи МЗС Великобританії.

Як повідомляли Українські Новини, посол Великобританії в Україні зізналася в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

У квітні на службовий автомобіль посла України напали в Британії. У Скотланд-Ярді розповіли, що авто посла України в Лондоні протаранив психічно хворий чоловік.

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