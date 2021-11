Про це розповіла пресслужба компанії SpaceX у Twitter.

NASA відклало запуск через несприятливі погодні умови. Практика, коли через погану погоду запуск космічного корабля відкладають, поширена в космічному агентстві, щоб уникнути зайвих ризиків.

Спочатку запуск був запланований на 31 жовтня о 2:21 за часом Східного узбережжя (8:21 за Києвом), але його перенесли на 3 листопада о 1:10 (7:10 за київським часом). Імовірність того, що у нову дату запуск відбудеться, дуже висока — у ніч на 3 листопада погода буде сприятливою з ймовірністю 80%.

Корабель Crew Dragon із чотирма членами екіпажу на борту запустять за допомогою ракети SpaceX Falcon 9 із майданчика 39A Космічного центру Кеннеді у Флориді. Трансляція запуску розпочнеться за кілька годин до старту, щоб усі охочі могли бачити приготування до старту.

Цього разу Crew Dragon відвезе на МКС чотирьох астронавтів: командира Раджу Чарі, пілота Тома Маршберна, астронавтки Кайли Беррона й астронавта і Маттіаса Маурера, який прибув з Німеччини.

До старту вони залишаться у центрі Кеннеді зі своїми сім'ями. Стикування корабля місії Crew-3 з МКС заплановано на 23:00 3 листопада (5:00 4 листопада по Києву). Екіпаж пробуде на орбіті з науковою місією орієнтовно пів року та повернеться на Землю у квітні.

Launch Update ➡️ @NASA's @SpaceX #Crew3 mission is now targeted for Wednesday, Nov. 3 at 1:10am ET due to a large storm system elevating winds and waves in the Atlantic Ocean along the Crew Dragon flight path for the Oct. 31 launch attempt. Learn more: https://t.co/WdCdLAKnd4 pic.twitter.com/Z2u0nFRmC6