Трансляцію посадки можна було дивитися на YouTube.

У SpaceX підтвердили успішне приводнення корабля.

В екіпаж Inspiration4 увійшов бізнесмен, ініціатор і спонсор все місії Джаред Айзекмана, пілот Сіан Проктор, бортовий лікар Хейлі Арсеної і бортінженер Кріс Семброскі. Скільки заплатили за політ в космос - не відомо.

Після приземлення капсулу з астронавтами підняв на борт рятувального корабля GO Searcher. Всіх членів SpaceX витягнули з нього.

Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw