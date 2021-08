НАБУ розслідує справу про виведення грошових коштів посадовими особами "Ощадбанку", а так само зловживання службовим становищем співробітників Генеральної прокуратури, а саме колишнього прокурора Костянтина Кулика. Про це повідомило джерело в НАБУ, інформує портал izvestia.kiev.ua.

"Історія чотирирічної давності, коли податкова в березні 2017 роки провела перевірку банку і донарахувала істотну суму податків і штрафних санкцій. Колишній керівник "Ощадбанку" Андрій Пишний звернувся до Костянтина Кулика і попросив допомогти "вирішити питання" з податківцями і вплинути на результат перевірки. Після чого прокурор Кулик методично почав тиснути на співробітників офісу Великих платників податків і підрозділи апеляції центрального апарату, щоб ті прийняли неправомірне рішення. Після невдалої спроби домовитися Кулик вилучив і засекретив всі матеріали, що стосуються перевірки банку", – пояснило джерело.

Він нагадав, що Костянтина Кулика та Андрія Пишного пов'язує давня історія, коли Луценко і Кулик оформили спецконфіскацію за рішенням Краматорського суду, а Пишний знімав ці папери і гроші на рахунок Казначейства. За результатами спецконфіскаціі НАБУ було порушено кримінальну справу про можливу розтрату посадовими особами ПАТ "Ощадбанк" за попередньою змовою зі співробітниками Генеральної прокуратури "грошей Януковича".

Зазначене провадження було порушено на підставі рішення Солом'янського райсуду за фактом можливої ​​розтрати коштів офшорних компаній Wonderbliss Ltd, Quickpace Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Ltd, Foxtron Networks Limited і Loricom Holding Group Ltd при виконанні вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року.

Нагадаємо, в квітні 2017 Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. Відповідне рішення прийняв Краматорський міський суд Донецької області. Терміни на подачу апеляції на той момент вже минули.

У той же день генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Краматорський міський суд Донецької області прийняв рішення про конфіскацію коштів Януковича і його оточення, виходячи зі свідчень члена цього злочинного угруповання, який в результаті отримав умовне покарання.

Екс-прокурор Костянтин Кулик в січні 2021 року потрапив під санкції Мінфіну США за спробу втручання в американські вибори. Саме Кулик був учасником передвиборного фільму Джуліані, де розповідав "про злочини сім'ї Байдена в Україні" та учасником чотирьох прес-конференцій Андрія Деркача, на яких також намагалися звинуватити керівництво України в зовнішньому управлінні.

В кінці 2019 року Костянтин Кулик не пройшов атестацію і був звільнений з прокуратури.

