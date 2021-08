Про це в Twitter написав представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Інформація про жертви поки неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ЗМІ повідомляють про стрілянину біля воріт аеропорту.

Уряду США, Великій Британії та Австралії вже попередили своїх співгромадян, щоб ті не їхали в аеропорт через терористичну загрозу.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.