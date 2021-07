Суперкубок УЄФА-2025, в якому зустрічаються переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, в 2025 році цілком можуть провести в Харкові, йдеться в публікації " Суперкубок УЄФА в Харкові: чому в 2025 все вийде ". В аналітичному матеріалі автор доводить, що минула подача подібної заявки була безперспективною, але сьогодні є всі шанси на успіх.

Нагадаємо, що днями Харківська міськрада і окремо керівник міста Ігор Терехов запропонували Українській асоціації футболу ініціювати проведення в Харкові Суперкубка УЄФА в 2025 році. А також призначити координатором підготовки Олександра Ярославського, який заслужив авторитет в УЄФА як генеральний інвестор і координатор харківської частини ЄВРО-2012 і президент ФК "Металіст", що успішно виступав в ті часи в єврокубках.

Автор статті згадує подробиці того, як харківська влада, правда, обласна, вже намагалася отримати Суперкубок УЄФА. У 2018 року там робили заявку на право провести цей мегаматч в нинішньому, 2021 році. "Відомий навколофутбольний діяч Сергій Стороженко в якості радника тодішньої губернаторші Юлії Свелічної і співвласника "Металісту 1925" (створеного з розрахунком продати це творіння Олександру Ярославському, президенту справжнього "жовто-синього" ФК "Металіст") пафосно віщав з телеекрану:

"Ініціатива належала Голові області Юлії Світличній. Під керівництвом Юлії Олександрівни, ми отримали доручення, які вона контролювала особисто. Наші зв'язки з Федерацією футболу України, з Професійною Лігою України свідчать про те, що Харків - це таке місто, яке має повне розуміння з боку цих організацій щодо повної підтримки цієї заявки", - згадують журналісти.

Але УЄФА відмовив, прийнявши рішення на користь ірландського Белфаста. У матеріалі про причини сказано так: "У 2018 році великого футболу de facto в Харкові не було. Клуб декласований, інфраструктура безхазяйна після втечі Курченко, гроші в неї з часу догляду Ярославського з "Металіста" не вкладає ніхто. І на цьому тлі обласна влада звертається в УЄФА ... "No name" люди і сумнівна в плані фізичного стану та правового статусу інфраструктура".

До нинішнього часу ситуація зовсім інша, вважає автор. Харків з ініціативи його керівника Ігоря Терехова зібрав футбольну інфраструктуру воєдино у власності міста, а бізнесмен Олександр Ярославський відроджує свій ФК "Металіст" і активно інвестує в відновлення футбольної інфраструктури, що належить місту.

То есть УЕФА может сделать выбор в пользу Харькова не потому, что в 2025 году "Металлисту" будет 100 лет и не только благодаря силе личного бренда Ярославского.

"А потому что все прозрачно. В Харькове заявили о частно-городском партнерстве в деле возрождения легенды "Металлист" — как самого клуба, так и футбольной инфраструктуры города. Ярославский уже выделил на восстановление футбольной инфраструктуры Харькова 163 млн грн Харьковский облсовет передал соответствующие объекты, которые находились в его ведении, на баланс города, а Харьковский горсовет их вчера принял. Кроме этого, горсоветовские депутаты согласились забрать спецконфискованное у Курченко имущество клуба в коммунальную собственность, теперь дело только за формальным одобрением Кабмина", — пишут авторы о том, как изменилась ситуация с большим футболом в Харькове. И подчеркивают что Ярославский уже начал активное промо Харькова и своего клуба "Металлист" среди европейских футбольных функционеров: "Во время финальных матчей на лондонском "Уэмбли" Александр Ярославский рассказывал о том, как он сейчас поднимает из пепла легендарный харьковский клуб главе УЕФА Александру Чеферину. А репутация Ярославского там явно best of the best. Как когда-то говорил директор Евро-2012 от УЕФА, "кейс Ярославского" в их практике уникален.

Це єдиний в історії європейського союзу футбольних асоціацій випадок, коли одна людина, приватний інвестор, зумів домогтися для свого міста статусу приймаючого, вклавши в підготовку інфраструктури до турніру $ 300 млн і 5 років життя ".

Таким чином, на думку автора статті, зараз в Харкові є де і є кому приймати Суперкубок УЄФА. А значить, у харків'ян є відмінні шанси побачити найбільший європейський футбол на своєму стадіоні "Металіст".

