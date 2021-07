Новость о том, что Харьков будет претендовать на Суперкубок УЕФА-2025 очень порадовала харьковчан, которые помнят Евро-2012. Неимоверный душевный подъем, радость праздника, ощущение того, что впереди новая эра в жизни города. Все эти воспоминания разом нахлынули — вместе с пониманием материальных выгод от проведения турнира такого уровня. Потому что аэропорт, стадион, дороги и т.п. в Харькове остались и после Евро-2012, служа горожанам верой и правдой.

А тем временем футбольные эксперты анализируют шансы "первой столицы" принять этот престижнейший матч между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые проводятся под эгидой УЕФА.

Фальстарт 2021

Символично, что о своем желании провести Суперкубок-2025, Харьковский горсовет во главе с Игорем Тереховым заявил именно в этом году.

Потому что в 2018 году тогдашние "очільники" Харьковской области уже обещали обеспечить Харькову Суперкубок-2021 (!). Небезызвестный околофутбольный деятель Сергей Стороженко в качестве советника тогдашней губернаторши Юлии Свеличной и совладельца "Металлиста 1925" (созданного с расчетом продать это творение Александру Ярославскому, президенту настоящего "желто-синего" ФК "Металлист") пафосно вещал с телеэкрана:

"Инициатива принадлежала Председателю области Юлии Светличной. Под руководством Юлии Александровны, мы получили поручения, которые она и контролировала лично. Наши связи с Федерацией футбола Украины, с Профессиональной Лигой Украины свидетельствует о том, что Харьков — это такой город, который имеет полное понимание со стороны этих организаций по полной поддержки этой заявки".

Согласитесь, сказано красиво. И явно в благодарность за "моральную и идеологическую" поддержку "Металлиста 1925" Светличной.

Правда, гора в итоге родила мышь. Вскоре харьковчане узнали из сообщения УЕФА в Twitter: "УЕФА 2021 #SuperCup пройдет в Белфасте, Северная Ирландия, на национальном футбольном стадионе Windsor Park". А уже в этом году поняли, что "Металлист 1925" не имеет шансов стать истинным "Металлистом". Потому что Александр Ярославский, творец харьковской футбольной легенды, добытчик Евро-2012 для своего родного города выбрал для возрождения своего детища другой базис — второлиговый ФК "Метал", который входит в новый сезон уже "Металлистом" со всей клубной атрибутикой, рекордно заполненными трибунами и даже с иностранными легионерами. Да и Стороженко, по крайней мере, в последнее время не имеет права говорить от имени "1925": ему это запретили настоящие владельцы — бизнес-воротилы из "зеленой энергетики", близкие к ХОГА.

Вперед, "Металлист"!

Эта цитата из клубного гимна "желто-синих" очень уместна в борьбе за Суперкубок-2025. Но только "Металлист" здесь не футбольный клуб, а его домашний стадион.

УЕФА может принять, а может и не принять во внимание, что в 2025-м ФК "Металлист" отметит свой столетний юбилей. Хотя во время финальных матчей на лондонском "Уэмбли" Александр Ярославский рассказывал о том, как он сейчас поднимет из пепла легендарный харьковский клуб главе УЕФА Александру Чеферину. А репутация Ярославского там явно best of the best. Как когда-то говорил директор Евро-2012 от УЕФА, "кейс Ярославского" в их практике уникален. Это единственный в истории европейского союза футбольных ассоциаций случай, когда один человек, частный инвестор, сумел добиться для своего города статуса принимающего, вложив в подготовку инфраструктуры к турниру $300 млн и 5 лет жизни.

А вот что точно примут во внимание боссы европейского футбола — это функциональные характеристики харьковского стадиона "Металлист" и его правовую чистоту. А эти параметры как раз-то и отличаются, причем радикально, в 2018 и сейчас.

Две разницы

В 2018 г. большого футбола de facto в Харькове не было. Клуб деклассирован, инфраструктура бесхозная после побега Курченко, деньги в нее со времени ухода Ярославского из "Металлиста" не вкладывает никто. И на этом фоне местная власть обращается в УЕФА... "No name" люди и сомнительная в плане физического состояния и правового статуса инфраструктура.

Поэтому Суперкубок-2021 в Дублине вполне закономерен, а поражение Харькова в борьбе за него было ожидаемо.

Сегодня ситуация совершенно другая. И не только потому, что Ярославский снова в игре. А потому что все прозрачно. В Харькове заявили о частно-городском партнерстве в деле возрождения легенды "Металлист" — как самого клуба, так и футбольной инфраструктуры города. Харьковский облсовет передал соответствующие объекты, которые находились в его ведении, на баланс города, а Харьковский горсовет их вчера принял. Кроме этого, горсоветовские депутаты согласились забрать спецконфискованное у Курченко имущество клуба в коммунальную собственность, теперь дело только за формальным одобрением Кабмина.

Тем временем Ярославский уже выделил на восстановление футбольной инфраструктуры Харькова 163 млн грн. А городская власть — сначала лично Терехов, потом горсовет — обратились к Андрею Павелко, главе Украинской Ассоциации футбола, с предложением провести Суперкубок-2025 в своем городе, а координатором назначить все того же Ярославского. Который уже однажды был генеральным инвестором и координатором большого футбола в Харькове и показал суперрезультат.

События развиваются в турборежиме, а это европейские функционеры очень ценят.

Так что, в отличие от 2018 г. европейский клубный мегаматч в Харькове есть где и есть кому принимать. А харьковчане искренне верят не только в еврокубковое будущее родного "Металлиста", но и в Суперкубок УЕФА-2025 на стадионе "Металлист".