Європейська комісія продовжила індивідуальні та глобальні тарифні квоти імпорту металопрокату з митом 25% на обсяги понад квоти на 3 роки до 30 червня 2024 року.

Про це сказано в повідомленні об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром", передають Українські Новини.



"24 червня 2021 року Європейська комісія прийняла рішення про продовження захисних заходів строком на 3 роки (з 1 липня 2021 по 30 червня 2024) щодо імпорту на територію Європейського союзу металопрокату незалежно від країни походження та імпорту у вигляді індивідуальних і глобальних тарифних квот. Всього передбачено 3 періоди: з 1 липня 2021 по 30 червня 2022 року, з 1 липня 2022 по 30 червня 2023 року і з 1 липня 2023 по 30 червня 2024 року", - йдеться в ньому.



Згідно з повідомленням, механізм використання тарифних квот залишається без зміни: після повного вичерпання тарифної квоти, починають діяти імпортні мита в розмірі 25%.



У повідомленні наголошується, що Україна, як і раніше, має індивідуальні ("країнові") тарифні квоти за наступними 11 категоріями: 2 (холоднокатаний плоский прокат з нелегованої та легованої сталі), 7 (товстолистовий прокат з нелегованої та легованої сталі), 13 (арматура), 14 (прутки, бруски і дрібний сорт з нержавіючої сталі), 16 (катанка з нелегованої та легованої сталі), 17 (куточки та профілі з заліза і нелегованої сталі), 21 (профіль порожнистий), 22 (труби безшовні з нержавіючої стали), 24 (інші безшовні труби), 27 (холоднокатані прутки і бруски з нелегованої та легованої сталі) і 28 (дріт нелегована).



"Тарифні квоти, як індивідуальні, так і глобальні, діють за квартальним принципом розподілу. Зберігається також механізм перенесення невикористаних обсягів квоти з попереднього кварталу в наступний - доступ до невибраних обсягів квоти попереднього кварталу країни будуть отримувати на 20-й робочий день нового кварталу. Зазначений механізм діє виключно в межах одного періоду, і обсяги тарифних квот, не вибрані в останньому кварталі попереднього періоду, на наступний період не переносяться", - йдеться в повідомленні.



Також є можливість використання глобальної тарифної квоти в четвертому (завершальному) кварталі кожного періоду (тобто, з 1 квітня 2022 по 30 червня 2022 року, з 1 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року і з 1 квітня 2024 по 30 червня 2024 року) країнами, вичерпали індивідуальну тарифну квоту, але зі збереженням вже діючих "режимів доступу".



Згідно з повідомленням, існує три "режиму доступу":



- Режим 1: "Заборона на використання" - країни, що вичерпали індивідуальну тарифну квоту, позбавляються права скористатися глобальної тарифної квоти в останньому кварталі кожного періоду.



До цього розряду з категорій, за якими Україна має індивідуальну тарифну квоту, потрапляють група 16 (катанка з нелегованої та легованої сталі) і група 27 (холоднокатані прутки й бруски з нелегованої та легованої сталі).



- Режим 2: "Обмеження доступу" - встановлені максимально дозволені обсяги доступу до глобальної тарифної квоти в четвертому кварталі періоду для країн, що вичерпали індивідуальну тарифну квоту. При цьому зазначені обсяги є загальними для всіх країн, які вичерпали індивідуальну тарифну квоту, і використовуються за принципом first come - first served ("першим прийшов - першим отримав").



До цього розряду з категорій, за якими Україна має індивідуальну тарифну квоту, потрапляють групи 13 (арматура, максимально дозволений обсяг до використання глобальної тарифної квоти в четвертому кварталі 29 457,54 тонни), 14 (прутки, бруски і дрібний сорт з нержавіючої сталі, 2 590,07 тонн), 21 (профіль порожнистий, 3330,95 тонн), 22 (труби безшовні з нержавіючої сталі, 1991,54 тонни) і 28 (дріт нелегована, 21 998,71 тонни).



- Режим 3: "Повний доступ" - без будь-яких обмежень.



З категорій, за якими Україна має індивідуальну тарифну квоту, в цей розряд потрапляють групи 2 (холоднокатаний плоский прокат з нелегованої та легованої сталі), 7 (товстолистовий прокат з нелегованої та легованої сталі), 17 (куточки та профілі з заліза і нелегованої сталі) і 24 (інші безшовні труби).



Також, згідно з повідомленням, передбачено підвищення обсягів тарифних квот в кожному наступному періоді на 3% щодо попереднього періоду.



Станом на 28 червня, при пройденій частині завершального кварталу 3 періоди в 98,89%, Україна повністю вичерпана індивідуальна тарифна квота по групах 2 (холоднокатаний плоский прокат з нелегованої та легованої сталі), 7 (товстолистовий прокат з нелегованої та легованої сталі), 14 (прутки, бруски і дрібний сорт з нержавіючої сталі), 21 (профіль порожнистий), 22 (труби безшовні з нержавіючої сталі), 24 (інші безшовні труби) і 27 (холоднокатані прутки і бруски з нелегованої та легованої сталі).



При цьому найменша витрата - в групі 17 (куточки та профілі з заліза і нелегованої сталі, 15,28%).



Що стосується групи 20 (труби газопровідні), щодо якої Україна є учасником глобальної тарифної квоти, то, за станом на 28 червня, її квота повністю вичерпана.



Як повідомляли Українськi Новини, 2 лютого 2019 року набули чинності введені Європейською комісією остаточні індивідуальні та глобальні тарифні квоти імпорту металопрокату з митом 25% на обсяги понад квоти.

Європейська комісія ввела дані обмеження з 2 лютого 2019 року до 30 червня 2021 року.



19 липня 2018 року в рамках раніше розпочатого розслідування з металопродукції Європейська комісія ввела квотування імпорту металопродукції з митом 25% на обсяги понад квоти.

