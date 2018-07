Європейська комісія ввела квотування імпорту металопродукції з митом 25% на обсяги понад квоти.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передають Українські Новини.

"Європейська комісія прийняла рішення про введення попередніх захисних заходів в рамках розслідування по металопродукції, яка набуває чинності 19 липня 2018 року. Загалом предмет розслідування включає 28 видів металургійної продукції, на 23 з яких вводяться тимчасові заходи у вигляді тарифної квоти терміном на 200 днів. Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу "first come, first served" (перший прийшов - перший отримав), а після того як квота буде вичерпана, до наступних поставках буде застосовуватися мито в розмірі 25% ", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, Мінекономіки спільно з українськими виробниками в рамках процедури розслідування відстоює позицію, що: ЄС не має достатніх підстав для порушення розслідування відповідно до вимог СОТ, а також з огляду на поточний стан розвитку металургійної галузі ЄС.

Крім того, Україна має тісні торгово-економічні відносини з ЄС, засновані на положеннях Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема в частині створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, реалізація яких передбачає двосторонній розвиток торгівлі між Україною та ЄС без застосування заходів способом, який створює штучні і надмірні бар'єри в торгівлі,

При цьому, на думку міністерства, для товарів, щодо яких одночасно будуть діяти антидемпінгові та захисні заходи, має бути запроваджено компенсаторний механізм,

Також в повідомленні зазначається, що Україна є країною, що розвивається, для цілей захисних розслідувань і відповідно до положень угод СОТ імпорт української продукції з часткою менше ніж 3% від загального імпорту товару в ЄС має бути виключений з-під дії заходів (у разі їх запровадження).

Згідно з рішенням Європейської комісії, тільки 11 видів української металопродукції потрапило під дію захисних заходів, а саме: гарячекатані листи і смуги, холоднокатані листи,

заготівля сталева квадратна, прутки, нержавіюча арматура і легкі секції, катанка з нелегованої та легованої сталі, куточки і спеціальні профілі, труби для газопроводів,

профільні секції, безшовні нержавіючі труби, нелегованийдріт.

При цьому 17 видів української металопродукції, щодо яких і надалі буде проводитися розслідування, поки не обмежені захисними заходами, до них відносяться: листи з електротехнічної сталі, листи з металевим покриттям, листи з органічним покриттям, прокат з гальванічним та іншим покриттям, нержавіючі гарячекатані листи і смуги, листи та стрічки з холоднокатаної нержавіючої сталі, дрібносортний прокат і легкі секції, нержавіючий дріт, листовий профіль, гарячодеформовані труби, великі зварні труби, інші зварні труби, гарячекатані плити з нержавіючої сталі, текстуровані листи з електротехнічної сталі, продукція для залізниць, інші безшовні трубки,

нелегіровані та леговані холоднокатані бруски.

Згідно з даними Держстату, в 2013 році експорт сталевої продукції в ЄС становив 2,145 млн т на 1,518 млрд доларів, в 2014 році - 2,551 млн т на 1,627 млрд доларів, в 2015 році - 2,839 млн т на 1,326 млрд доларів, в 2016 році - 3,315 млн тонн на 1,399 млрд доларів і в 2017 році - 2,471 млн тонн на 1,438 млрд доларів.

"Важливо зазначити, що обсяг експорту українських товарів, для яких збережено безмитний доступ на європейський ринок, перевищує 12% загального експорту української металопродукції в ЄС під розслідуванням. Рішенням Європейської комісії передбачено, що з метою запобігання подвійному захисту європейської галузі інструментами торговельного захисту антидемпінгові мита будуть припинені або зменшені. Тобто при перевищенні ліміту і застосування 25% захисного мита комбіноване застосування антидемпінгового та захисного мита не повинно перевищувати найвищого значення одного з цих мит ", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Мінекономіки разом з українськими виробниками продовжує відстоювати інтереси України в рамках процедури розслідування.

Так, у вересні заплановано проведення слухань, в яких візьмуть участь представники Мінекономіки та низка українських виробників, які будуть представляти позицію української сторони перед Європейською комісією.