Після першого півфіналу "Євробачення", який відбувся 18 травня , букмекери прогнозують українській групі Go_A четверте місце. Букмекерські ставки опубліковані на офіційному сайті конкурсу.

За день до першого півфіналу "Євробачення-2021" Україна була на 8 місці. Фаворитами вважають італійську групу Maneskin з піснею Zitti e buoni з шансами на перемогу у 22%.

Зараз ТОП-10 кращих виконавців виглядає так:

Італія – Måneskin - "Zitti e buoni"

Франція – Barbara Pravi - "Viola"

Мальта – Destiny - "Je Me Casse"

Україна – Go_A - "Shum"

Ісландія – Daði & Gagnamagnið - "10 Years "

Швейцарія – Gjon's Tears - "Tout l'univers"

Болгарія – Victoria - "Growing Up Is Ageing Old"

Кіпр – Elena Tsagrinou - "El Diablo"

San Marino – Senhit feat. Flo Rida - "Adrenalina"

Литва – The Roop - "Discoteque"

Ставки букмекерів. Скріншот: eurovisionworld.com

Виступ Go_A в першому півфіналі







Як повідомляли Українські Новини, група Go_A виступила в першому півфіналі "Євробачення-2021" і пройшла у великий фінал.

Так, у першому півфіналі виступили 16 країн-учасниць.

