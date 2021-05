18-22 травня Євробачення-2021 пройде в Нідерландах. У першому півфіналі виступлять 16 країн-учасниць. Українські Новини підготували список країн-учасниць другого півфіналу, який відбудеться вже 20 травня.

У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:

Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Естонія: Uku Suviste – The Lucky One

Чехія: Benny Cristo – omaga

Греція: Stefania – Last Dance

Австрія: Vincent Bueno – Amen

Польща: RAFAŁ – The Ride

Молдова: Наталія Гордієнко – SUGAR

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

Сербія: Hurricane – LOCO LOCO

Грузія: Tornike Kipiani – You

Албанія: Anxhela Peristeri – Karma

Португалія: The Black Mamba – Love Is On My Side

Болгарія: Victoria – Growing Up Is Getting Old

Фінляндія: Blind Channel – Dark Side

Латвія: Samanta Tina – The Moon is Rising

Швейцарія: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Данія: Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden

Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться в Нідерландах. Виступи артистів пройдуть у два півфінали, Україна виступить у першому. Трансляція Євробачення традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь усунули від участі в міжнародному конкурсі "Євробачення-2021". Нова пісня гурту "Галасы ЗМеста" не відповідає правилам конкурсу.

Крім того, група Go_A показала фінальний варіант пісні "Шум", з якою представлятиме Україну на конкурсі Євробачення у 2021 році. За вимогами Євробачення її довелося скоротити – артисти прибрали рядки, які викликали суперечки в соцмережах.

