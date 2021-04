Поки прототипи кораблів Ілона Маска, призначені для польоту на Марс , проходять невдалі випробування, космічне судно SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9, який вивів на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Компанія SpaceX транслювала запуск ракети в YouTube.

Ракета-носій Falcon 9 вирушила на орбіту з 60 супутниками Starlink на борту. Запуск відбувся з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал.

Це вже 24 вивід на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проєкту Starlink. На орбіту Землі вже вивели 1 383 космічних апаратів.

Згідно з планом, перший ступінь ракети після відділення від корабля благополучно сів на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Завдяки тому, що ця частина корабля багаторазова, запускати ракетоносії стало дешевше.

Попередню партію супутників Ілон Маск відправив на орбіту 24 березня. Тоді в космос полетіли теж 60 апаратів.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня компанія SpaceX зазнала чергової невдачі, але лише частково, оскільки прототип їх корабля Starship SN10 встиг приземлитися, перш ніж вибухнув.

Крім того, Ілон Маск запевнив, що перші космічні кораблі Starship, здатні нести екіпаж і до 100 тонн вантажу, сядуть на поверхню Марса до 2030 року.

